Defterdarlıkta gerçekleştirilen toplantıya Yozgat Defterdarı Yüksel Enoğlu7nun yanı sıra, Gelir Müdürü Aykut Kurt, STK temsilcileri ile muhasebeciler katıldı.

Açılışta konuşan Defterdar Enoğlu, genel ekonomik konjonktürde yaşanan sıkıntılar ve 6 Şubat’ta meydana gelen deprem dolayısıyla esnaf, tüccar, sanayici, çiftçiler ve toplumun her kesiminin ekonomik olarak son zamanlarda zor durumda olduğunu söyledi.

“Devletimiz, kamuya olan borçlara yeniden yapılandırma fırsatı vererek halkımızın istifadesine sundu” diyen Defterdar Enoğlu, STK temsilcileri ve muhasebecileri bilgilendirmek istediklerini vurguladı.

Enoğlu’nun konuşmasının ardından kanunun hakkında Gelir Müdürü Aykut Kurt katılımcılara ayrıntılı bilgiler slayt eşliğinde sundu.

Kurt yaptığı Sunumda, “Kanun kapsamına giren alacaklar, kapsadığı dönem, başvuru süresi ve ödeme imkânları şu şekilde sıralandı: “Vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları, sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, idari para cezaları, ecri misil borçları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişki katkı payları, belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerin katı atık ücreti alacakları su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar. Vergi usul kanununa göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ait vergi cezaları, gecikme faizi ve zamları, 31 Aralık 2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi resim, harç ve cezaları ile gecikme faizi zamları, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki tespitlere ilişkin usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, 31 Aralık 2022 tarihinden öce verilen tüm idari para cezaları, 12 Mart 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş öğrenim ve katkı kredisi, adli para cezaları, Örneğin 1-15 Aralık 2022 vergilendirme dönemine ait petrol ve doğal gaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Aralık 2022 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Aralık 2022 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Aralık 2022 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Ocak 2023 ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemekte. 7440 sayılı kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla kanundan yaralanmak isteyen borçluların 31 Mayıs 2023 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları şartı getirildi. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da aylık dönemler halinde azami kırk sekiz eşit taksitle ödenmesi mümkün olup, ilk taksit ödeme süresi 30 Haziran 2023 (Bu tarihin resmi tatil olması nedeniyle 3 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir