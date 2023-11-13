Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun ilçesinde engellilerin sosyal aktivitelere katılarak rehabilite süreçlerinin hızlanması için yaklaşık 2 ay önce el sanatlarına yönelik "Engel de ne ki Hobi Evi" kuruldu. Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Zeynep ErtalAltunkuyu ve Süleyman Özdemir öncülüğünde kurulan hobi evinde doğal yağdan sabun üretimi, ahşap yakma, çanta örme, sandık yapımına kadar birçok ürün tasarlanıyor. Tasarlanan ürünlerin satışı yapılarak hem hobi evinin ihtiyaçları gideriliyor hem de engellilerin bütçelerine katkı sağlanıyor. Hobi evinde gerçekleştirilen etkinliklerle engellilerin topluma kazandırılması ve sanatsal becerilerinin artırılması amaçlanıyor.



Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir amaçlarının engellerin sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirterek, “Bizim tek derdimiz engellilerimizi evlerinden çıkarabilmek, onları arkadaş ortamına sokabilmek ve dertlerini anlatabilmek ve sıkıntılarını en aza indirebilmek için elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Biz onun için projeler ürettik, projelerin yapımında emeği geçenlere ve Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci’ye teşekkür ediyorum. Engellilerimizi geziye götürdük, halk eğitimden kurslar açtık. Onlar bu kurslardan memnun kaldılar. Biz engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.



"Engel de ne ki Hobi Evi"nin kurulmasında öncülük eden Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep ErtalAltunkuyu ise, “Biz yazgımıza razı olduk ve engellimizi kusur olarak görmüyoruz. Biz yazgımızla oturup yaşamak istemediğimiz için üretmeye çalışıyoruz ve ilçemizdeki herkesi hobi evimize bekliyoruz, herkese kapımız açık. Hobi evimizde doğal yağdan sabun üretimine, ahşap yakma, çanta örme ve sandık yapımına kadar birçok ürün tasarlıyoruz. Ayrıca doğal yağlardan sabun da üretiyoruz” şeklinde konuştu.