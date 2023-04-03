TÜİK’in Mart ayı enflasyonunu açıkladığını ve enflasyonun Mart ayında da 2.29 oranında artış gösterdiğini söyleyen Taşkın, Tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) değişimin 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 arttığına dikkat çekerek, memur ve emeklinin her geçen yoksullaştığına vurgu yaptı. Enflasyon yükseldikçe zenginin daha zengin, dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerin ise yoksullaştığını belirten Taşkın, şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyonun yükselmesi dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ile emeklileri yoksullaştırıyor. Gelir adaletsizliğine neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre zengin daha zenginleşirken yoksul daha da yoksullaşıyor. Dar ve sabit gelirli vatandaşların toplam gelirden aldığı pay iyice düşmüş durumda. Böyle olumsuz verilerin ortaya çıktığı toplumlarda mutsuzluk artar, barış ortamı bozulur ve temel toplumsal sorunlara yol açar. Gelir dağılımı adaletsizliğini önlemek için toplumun her alanında ve her konuda adalet, eşitlik ve hak kavramları yer almalı ve sağlanmalı, gelir dağılımı adaletsizliği önlenmelidir.

Sendika olarak, gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesini ısrarla istiyoruz. Enflasyon hız kesmeden artıyor ve iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Dar ve sabit gelirli memure ve emekli maaşıyla geçinemiyor. Enflasyon yükseldikçe cebinden gidiyor. Bu da adaletsizliğe neden oluyor. Kamu çalışanları ile emeklilerin maaşlarına yapılan zam adaletsizliği, kamu çalışanları arasında 3600 ek göstergenin uygulanmasında yaşanan adaletsizlik, enflasyonun maaşla birlikte her ay verilmesi yerine 6 ayda bir verilmesi, dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ile emeklilerin vergi dilimi ve vergi oranındaki adaletsizlik vb. pek çok konuda yaşanan adaletsizlik toplumda hoşnutsuzluğa ve mutsuzluğa neden olurken, çalışanlar arasında meydana gelen gelir adaletsizliği çalışma barışını bozuyor. Bu nedenlerle tekrarlıyoruz; memur ve emekliye 3.000 lira seyyanen zam yapılmalı, memura 3000 lira bayram ikramiyesi verilmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak şekilde adil bir ücret ve vergi politikası uygulanmalıdır” Haber Merkezi