Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan toplantıda il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.

İl Sağlık Müdürlüğü başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 Başhekimi, komuta kontrol merkezi sorumlu hekimi, ilimizde bulunan kamu- üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları, acil servis sorumlu hekimlerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda Mart Ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.

Toplantıda; Acil Sağlık Hizmetlerinin sunumunda ortak bir dilin kullanılarak ortak kararlar alınması, hizmet kalitesinin artırılması, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevkleri, yeni çıkan mevzuat ve yönetmeliklerin değerlendirmesi, ortak eğitim protokollerinin arttırılması, özellikli hasta sevkleri gibi konular değerlendirilip fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca sağlık tesislerinde uygulanan iyi uygulama örnekleri ile ilgili de sunum gerçekleştirildi. Haber Merkezi