En uzun süre yaşayan Osmanlı padişahının kim olduğu ve en genç ölen padişahın kim olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

En uzun süre yaşayan Osmanlı padişahı 81 yıl süre ile sultan Orhan'dır. En genç ölen padişah ise 19 yaşında öldürülen Genç Osman’dır.

EN UZUN SÜRE YAŞAYAN ORHAN GAZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumunun üçüncü gününde ders kitaplarında Orhan Gazi döneminin yer almasıyla ilgili önemli bilgiler verilmişti.

Pertev Mehmet Paşa Salonunda gerçekleşen ve Prof. Dr. Osman Akandere başkanlığındaki günün ilk oturumunda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, “Tarih Ders Kitaplarında Orhan Gazi ve Dönemi” başlıklı sunumunda Orhan Gazi’ye dair eksik ve yanlış bilinen bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, araştırmasında lise müfredatında yer alan 20 tarih kitabını incelediğini belirterek döneme dair yanlış ve eksik birçok bilginin kitaplarda bulunduğunu aktardı. Prof. Dr. Ertan, “Orhan Gazi’yi tarih kitaplarında haksızlık yapılmış. Orhan Gazi 81 yıl yaşamış, en uzun yaşamış Osmanlı padişahıdır. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra 38 yıl tahtta kalarak en uzun süre tahtta kalan ikinci padişahtır. Bu bilgiler maalesef incelediğim kitaplarda yer almamakta” dedi.

“1980’de basılan tarih kitaplarıyla 2017 yılında basılan tarih kitapları arasında hiçbir fark yoktur” diyen Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, “Tarih kitaplarında Osmanlı ve batı tarihinin ayrı bölümlerde anlatılması öğrencilerin dönemi anlamasını zorlaştırıyor. Tüm tarih kitapları Bursa’nın fethiyle başlıyor. Ardından İznik’in alınmasıyla devam ediyor. Sanki Osman Gazi hiç yokmuş gibi davranılıyor. Orhan Gazi en fazla Atatürk dönemi ders kitaplarında yer almış. İncelediğim kitaplarda dönemdeki savaşların kitaplarda işlenmesinde yerler farklılıklar göstermekte. Devlet olmanın göstergesi olan para basımı da bazı kitaplarda yer almıyor” dedi.