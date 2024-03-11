Türkiye'nin en uygun fiyatlı Ramazan pidesi Yozgat'ta değil, o ilde satılacak.

İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liraya alınabilecek olan 350 gram Ramazan pidesi, Balıkesir'de yalnızca 7,5 liraya satılacak.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, uygun fiyatlı Ramazan pidesi arayışına girdi. İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak olan pideye karşılık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 350 gram Ramazan pidesini 7,5 liradan satışa sunacak.

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ramazan pidesinin hem lezzetini hem de uygun fiyatını "Balıkesir klasiği" olarak nitelendirerek, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı Ramazanlar diledi. Balıkesirli vatandaşlar, Fırıntaş büfelerinden Ramazan pidesine kolayca ulaşabilecekler.