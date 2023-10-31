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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, geçici kabul süreci aşamasında olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

İnşaat firması yetkililerinden süreçle ilgili bilgi alan Kaymakam Aydın, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun en kısa sürede açılması için gerekli tüm çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Okulun spor salonu, idari birimler, öğretmenler odası, kantin, laboratuvar ve sınıflarındaki donatım malzemeleri ile ilgili bilgi alan Aydın, çalışan personellere işlerinde kolaylıklar diledi.