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Tamek, İsrail malı mı? Tamek Türk malı mı? Tamek hangi ülkenin? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuyla ilgili detaylar:

Tamek Grup Gıda Üretim A.Ş. tarafından üretilen ürünler arasında meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salçalar ve domates ürünleri, hazır yemekler, közlenmiş ürünler, ketçap ve mayonez, konserveler, reçeller ve marmelatlar, soslar, turşular gibi çeşitli gıda ürünleri bulunmaktadır. Tamek, İstanbul merkezli bir Türk şirketi olan Tamek Grup Gıda Üretim A.Ş. tarafından üretilmektedir ve uluslararası pazarda birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Ayrıca, 2021 yılında OYAK tarafından satın alınmıştır.

Tamek ürünleri Türk malı olup, yerel ve uluslararası pazarda güvenilir bir gıda markası olarak bilinmektedir. Tamek'in Türkiye'den dünya çapına ihracat yapması, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir marka olduğunu göstermektedir."