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Bu seçimde bağımsız olmayacağını belirten Başkan Arslan, ilerleyen zamanlarda hangi partiden aday olacağını aktardı.

Kendi bürosunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Kazım Arslan, “Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler yaklaşırken de bizler yeni şeyler konuşmanın gerektiğine inandığımız için basın toplantısıyla çalışmaları paylaşmak istedik” dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Bugünün bir tevafuk oldu. Tabii ben bilmiyordum ama bugün bir hatırlatma geldi. 2014’de seçildiğimizde de adaylık müracaatımızı bugün yapmışız aslında 1 yıl dönümü oldu bu manada. İnşallah bugün başlamış olduğumuz çalışmanın inşallah bizler için ve Yozgat için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Eskileri konuşmayacağız. Yeni şeyler konuşacağız. Yönetenlerin hep yeni şeyler söylemesi lazım. Hep önüne bakması lazım. Biz de bundan sonra önümüze bakacağız. Siyaset halkla yapılıyor. Halk da karşılık yoksa halkta bir talep yoksa siyaset yapmak da mümkün değil. Benim yaklaşık 4-5 yıldır gördüğüm şudur ki Yozgatlı hemşehrilerimiz bizim geçmişte yapmış olduğumuz icraatlarımızı güzel hatırlıyorlar. İyi hatırlıyorlar. Geçmişteki icraatlarımızla ilgili güzel şeyler konuşuyorlar. İyi şeyler konuşuyoruz ve bizim tekrar Yozgat'ı yönetme noktasında sorumluluk almamızı bekliyorlar. Benim Yozgat'la ilgili tespitim budur. Ve Yozgat'ın tabii ki bu beklentisine, Yozgatlının bu beklentisine de sessiz kalmayacağız. İnşallah tekrar aday olarak Yozgatlı hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız. Ben 2014’de Belediye Başkanı adaylığı için yola çıktığımda bir kitapçık hazırladık ve birtakım sözler verdik insanlara. O proje kitapçığında Yozgatlı hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözlerin tamamını yerine getirmiş olmanın sözüne güvendiğiniz bir idareci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenabıhakk'a ne kadar şükretsek bunun için azdır. Sonra 2019’da 5 yıl sonra görev süremizin sonunda da şöyle bir kitapçık bastırmak suretiyle değişen yolda şeklinde bir kitapçık bastırma süreciyle küçük bir broşür. Yozgat'la yapmış olduğumuz bütün icraatlarımızı paylaştık. Yozgatlı hemşehrilerimizle. Buradaki projeler vizyonu yüksek projelerdi. Hemşehrilerimiz de bunu takdir ettiler. Şimdi bunların hepsini bir kenara bıraktık. Önümüze bakıyoruz siz değerli basın mensuplarını davet ederken söylediğim gibi bugünden itibaren her hafta bir proje açıklamak suretiyle Yozgat'a şehircilik noktasında vizyon noktasında yeni bir bakış açısı getirmeye çalışacağız. Yozgat'ın önünü açmaya çalışacağız. Çünkü Yozgat'ın gerçekten değerli hizmetlere ihtiyacı var. Büyük hizmetlere ihtiyacı var. Büyük projelere ihtiyacı var. Işıklandırmadan daha büyük projelere ihtiyacı var. Kar küremeden daha büyük projelere ihtiyacı var. Kaldırım temizliğinden daha büyük projelere ihtiyacı var. Bunu Yozgatlı da biliyor. Biz de biliyoruz. O yüzden bugün ilk defa bir proje açıklayacağız” şeklinde konuştu.

“YENİ YOZGAT YAPI PROJESİ YOZGAT’A YAKIŞACAK”

Yozgatlının yıllardır beklentisi olan yeni Yozgat'la ilgili bir proje açıklayacağını ifade eden Başkan Arslan, ”Bu proje Yozgat'a artık içerisinde bulunan bu sıkışık alandan dışarıya taşıyacak ve Yozgat'a Avrupa gibi bir görüntü kazandıracak bir projedir. Yeni Yozgat yapı projesidir. Yozgat’ımızın insanını artık apartmanlardan çıkartıp daha doğal bir yaşama kavuşturmak istiyoruz. Daha doğal bir alanda yaşamak imkanı sunmak istiyoruz. Ve yeni Yozgat'ı, Yozgat'la buluşturmak istiyoruz. Yozgatlı senelerdir yeni Yozgat'ı konuşur ama yeni Yozgat konusunda çok fazla bir adım atılmadı. Bizim dönemimiz sadece Yozgat'ın batısında yapmış olduğumuz TOKİ projesi yeni Yozgat noktasında bir adım oldu. Şimdi 4-5 bin nüfuslu yeni bir Yozgat ve tamamı apartmanların dışında müstakil Bahçelievler'den oluşan Avrupai bir yaşam insanlarımıza sunacak bir projedir. Projenin ismiyle başlamak istiyorum. Burada türlü sosyal alan olacak. Yozgat’ımızın aslında birçok ilçesinin 4-5 bin 6-7 bin civarında nüfusu olduğunu düşünürsek biz yepyeni bir şehir kurmak istiyoruz ve Yozgat'ı şu anda içerisinde bulunduğu sıkışıklıktan kurtaracak bir büyük projeyi birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nasıl olacak? Bin konut yapacağız. Bin konut yapılacak ve bu bin konut dört etapta yapılacak. 250’şer olarak yapılacak. Ve bu bir yapı kooperatifi marifetiyle yapılacak. Şu anda kooperatifin kuruluş işlemleri tamamlandı. Ve biz inşallah yeni dönemde ilk başlayacağımız projelerden birisi bu olacak. Projenin yeriyle ilgili 3 tane değişik alan var. Ama takdir edersiniz ki bunu şu anda kamuoyuyla paylaşmamız doğru olmaz. Onun getireceği başka sıkıntılar olabileceği için yeri sadece şimdilik bizde. Ama bin konut yapacağız ve orada her türlü sosyal alan olacak. Sadece şunu söyleyebilirim. Yozgat'a artık bu iki tane tepenin arasından çıkartacağız ve Yozgat'ta Avrupai bir şehir Avrupai bir uydu şehir Yozgat'a eklemiş olacağız. Ve ben bunun Yozgat'a çok büyük bir kat sağlayacağına inanıyorum. Orada Yaklaşık 4-5 bin nüfusu barındıracağız. Ve her türlü sosyal imkanlar olacak. Konutlar dört 4+1, 3+1 ve 1+1 bir şeklinde olacak. Ve Yozgat'ın önünü açacağız. Bu konut projesini yaparken gayemiz de şudur. kendimiz için değil Yozgat için bir şeyler yapmaktır. Bu konut projesi tamamen Yozgat için bir şeyler yapma düşüncesiyle ortaya çıktı. Ve dediğim gibi bir kooperatif marifetiyle yapılacak. Bu kooperatifin kuruluşu da tamamlandı. Tabii ki belediye başkanı olup olmamamız nasip ve kısmetle ilgili bir konudur. Ama şu sözü verebilirim. Allah ömür verirse belediye başkanı olsak da, olmasak da biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Birincisi bunu söylemek istediğim. İkincisi de şu. Biz belediye başkanlığından sonraki 4 yılı boş geçirmedik. Dersimize çalışarak geçirdik. Dersimizi iyi çalışarak geçirdik. Yozgat için ne yaparız düşüncesi içinde olduk kendimiz içindeyiz, çevremiz içindeyiz, yakınlarımız için değil. Yozgat için ne yaparız düşüncesi içerisinde olduk ve yaklaşık onlarca proje hazırladık. Ben projenin sayısını da şu anda söylemek istemiyorum. İçi boş projeler konuşmak da istemiyorum. Ama içi dola projeler hazırladık. İnşallah haftada sizleri 10 günde bir ağırlamak suretiyle bu projeleri Yozgat'la paylaşacağız. Biz Yozgat'ın insanını seviyoruz. Yozgat'ın insanının huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde, barış içerisinde, refah yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Yozgat bizim memleketimiz. Doğduğumuz günden, öleceğimiz güne kadar Yozgat için bir şeyler yapabilmektir. Umuyorum ki hemşehrilerimiz bu projemizi beğenecekler ve diğer projelerimizi de sabırsızlıkla bekleyecekler” ifadelerini kullandı.

“BAĞIMSIZ ADAY OLMAYACAĞIM”

Belediye seçimlerine bağımsız aday olarak girmeyeceğini belirten Kazım Arslan; “hangi partiden gireceğim konusunu ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Şimdi ben tabii ki proje açıklamaları yapacağım. Tabii ki partilerin tavırlarıyla ilgili bir herhangi bir karar verici durumda değiliz. Dolayısıyla da o konuda bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Siyasi partilerin Yozgat kamuoyundaki beklentilerle ilgili birtakım değerlendirmeleri var. Tabii ki beklemek lazım. Ama büyük ihtimalle bağımsız aday olmayacağız bu sefer. Onu söyleyeyim. Bir parti çatısı altında seçime gireceğiz. Ama bunu şu aşamada benim bahsetmem benim açıklamam doğru olmaz. Çünkü partilerin kendi iş mekanizmaları içerisinde yaptığı birtakım çalışma bunu o kanaldan açıklanması daha doğrudur. O yüzden bir ay daha hep beraber merak edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Ben görevden kaçmayacağım. Aday olacağım ve Yozgatlıya Yozgat'a hizmet etmenin bir yolunu Yozgatlı hemşerilerimizle beraber mutlaka bulacağız. Çünkü Yozgat hizmete layık ve Yozgat'ın geri kalmasına, Yozgat'ın geriye gitme gönlümüz razı değil” diye konuştu.