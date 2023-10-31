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Sebzelerin ve meyvelerin çeşitli ilginç şekillere benzeyerek gündeme gelmesi sık görülen bir durumken, bu kez ortaya çıkan kalp şeklindeki patates, insanları şaşkına çeviriyor.

Yozgat'ın komşusu Nevşehir esnaflarından Mustafa Yücel, akşam yemeği için manavdan aldığı dört kilo patatesin arasından çıkan bu olağanüstü sebzeyle karşılaştı. Patatesleri poşetten çıkartırken, aralarından sıyrılan kalp şeklindeki patates, Yücel'i büyüledi. Patatesi yemek malzemesi olarak kullanmaktan vazgeçen Yücel, bu benzersiz patatesi iş yerindeki masasının üzerine dekoratif bir obje olarak yerleştirdi.

Kalp şeklindeki patatesi ilk gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Mustafa Yücel, "Patatesi poşetten çıkarırken gerçekten çok şaşırdım. Sevginin yemeklerdeki yeri kadar sebzelerde de var olduğunu gördüm. Kalp şeklindeki bu patatesi temizleyip iş yerime getirdim. Şimdi masamın üzerinde bir dekorasyon olarak duruyor. Müşterilerim de gelip bu ilginç patatesi incelemeye ve fotoğraflamaya geliyor. Ben de elimden geldiğince onu korumaya çalışacağım. Bu arada, bu sıra dışı patates vesilesiyle tüm patates üreticilerine bereketli bir hasat diliyorum" dedi.

Nevşehir'deki bu sıradışı patates, insanların günlük yaşamlarının içine giren romantizmi hatırlatan bir anı olarak şehirde ilgi odağı haline geldi. Sebze dünyasında yaşanan bu benzersiz hikaye, herkesi sevginin en sıradışı yerlerde bile bulunabileceğini düşünmeye yönlendiriyor.