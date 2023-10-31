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Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, ürün yelpazesine Hulk Mama markasıyla kedi ve köpek maması üretimini ekleyerek dikkat çekiyor. Türk Patent Enstitüsü'nden marka ve patent tescili alan Halk Et, hayvansal atıkları ekonomiye kazandırma çabalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası, hayvansal atıkları ekonomiye kazandırma amacıyla çeşitli gıda ürünleri üretiyor. Bu kez, Hulk Mama markası altında konserve kedi ve köpek maması üretimine başlayarak, evcil hayvanların sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Çorum Belediyesi, 2020 yılında Halk Et markasıyla üretime başlayarak, kavurma ve sucuk gibi ürünlerle adını duyurmuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AR-GE çalışmalarımızla birlikte markalar oluşturmaya devam ettik. Sancak Kavurma, 'Çorum'dan' ve 'on dokuz' markalarımızla birlikte kavurma ve sucuk üretmeye devam ettik. Sancak Kavurma markası adı altında tüm Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışlarımız devam etmektedir. Son olarak, inovasyon ürünlerimizden birisi olan Hulk Mama adıyla marka ve patent tescillerini alarak kedi ve köpek maması üretimine başlamış bulunmaktayız" dedi.

Çöplü, atık yönetimi konusundaki çalışmaları da vurgulayarak şunları ekledi: "Tesisimizde çok miktarlarda kesim atıkları oluşmaktadır. Bu atıkların imha edilmesi için yüksek miktarda maliyetler vardır ve bu da devamlılık arz eden giderler demektir. Bu amaçla; Çorum Belediyesi, Halk Et Kombinasına ilave olarak, Yaş Kedi Köpek Maması Üretim Tesisi kurarak, mevcut atıkları değerlendirecektir. Kedi Köpek Maması imalatında, mevcut atıkları kullanmak suretiyle, doğrudan gelir sağlayacak bir işletme Belediyemize kazandırılmış olacaktır. Bu işletme ile doğrudan ve dolaylı olarak yeni iş istihdamları da oluşacaktır."

Çorum Belediyesi'nin bu inovasyon adımı, hayvansal atıkları ekonomiye kazandırma ve kedi-köpek mamaları üretimi alanında öncü bir rol oynayarak, Çorum'un ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çorum Belediyesi'nin yaptığı bu hizmetten sonra Yozgatlı vatandaşlar, "Yozgat'ta da böyle bir hizmet olsa güzel olur" dedi.