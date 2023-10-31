Yozgat deprem haritasına yer aldı mı

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Türkiye'de deprem tehlikesi konusunda güncel bilgiler sunan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası," TÜBİTAK'ın öncülüğünde bir dizi çalışma ile güncellenecek. Bu güncelleme, diri faylar ve fay segmentleri üzerinde yapılan araştırmaları içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu" imza töreninde, TÜBİTAK'ın deprem araştırmaları açıklandı. Törende, üniversite rektörleri ve araştırmacılar da yer aldı.

Platform, Türkiye'deki diri fayların özelliklerini inceleyerek, bu bölgeler için olası deprem senaryolarını belirlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, diri fayların geometrileri ortaya konulacak, tekrarlanma periyotları belirlenecek, son yüzey kırılma tarihleri tespit edilecek, kayma hızı verileri elde edilecek ve potansiyel en büyük deprem büyüklükleri tahmin edilecektir.

Proje sonuçları, nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde, depremlere karşı yerleşim alanlarını koruma amacıyla kullanılacak ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası"nın güncellenmesinde önemli bir kaynak oluşturacak.

Bu çalışma aynı zamanda, altyapı projeleri, sanayi bölgeleri, ulaşım ve enerji nakil hatları gibi yatırım projeleri ile yerleşim alanlarının planlanmasında önemli bir rehber olarak hizmet edecek.

TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) koordinasyonunda, 14 üniversite ve MTA işbirliği ile yürütülen proje, 2 yıl sürecek ve 150'den fazla bilim insanı ve araştırmacının katılımını içeriyor.

TÜBİTAK ve AFAD arasında imzalanan "Bilimsel Araştırma Geliştirme Yenilik ve İnsan Kaynağı Alanında İş Birliği Protokolü" de bu önemli çalışmaya destek sağlayacak.

Öte yandan, TÜBİTAK'ın iç destekli projesi olan "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi" tamamlandı ve gelecekte depremler üretebilecek faylar hakkında bilgi sunuyor.