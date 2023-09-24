Emekli ve memur kesimi, seyyanen zam ve ek ödeme haberlerini heyecanla beklerken, uzmanlar da çeşitli hesaplamalarla bu gelişmeleri analiz ediyorlar. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında alınan düşük zam oranları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamış ve yeni zam beklentisi içine girmişlerdi. Ancak, Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla milyonlarca emekli için sevindirici bir haber geldi. Emekli maaşları yüzde 50'ye yakın bir artışla güçleniyor ve memur maaşı için duyurulan zammın emeklileri de kapsayacağı umuluyor.

YENİ BEKLENTİLER ARTIYOR

2023 yılında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, ülkenin milyonlarca vatandaşını yakından ilgilendiriyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayındaki düşük zam oranları ile hayal kırıklığı yaşamış ve yeni bir zam beklentisi içine girmişlerdi.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, enflasyon farkı ve refah payı gibi faktörlerle birlikte belirleniyor. Enflasyon farkı, geçmiş altı aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşması durumunda devreye giriyor. Refah payı ise ekonomik büyüme oranının yüzde 4'ü aşması halinde uygulanıyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak bu zamlar, ekonomik krizin etkilerini azaltmak ve vatandaşların alım gücünü artırmak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekli ve memur kesimi, zamlı maaşlarını alabilmek için enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ

Memurlar için açıklanan yüzde 50'lik zam oranının emeklilere de yansıtılması umut ediliyor. Bu durumda en düşük emekli maaşının 11 bin 250 lira olması bekleniyor.

Emekliler ve memurlar için bu gelişmeler, maaşlarında olumlu bir değişiklik bekleyenler için büyük bir umut kaynağı olarak gözüküyor. Seyyanen zamların ne zaman yürürlüğe gireceği ise merakla bekleniyor. (Haber Merkezi)