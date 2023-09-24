MZT adlı firma, yapay zeka teknolojisinin kullanımıyla Türkiye'nin illerini kapsayan bir isimlendirme çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sonucunda Malatya'nın yeni ismi "Kayısı" olarak yazıldı.

MALATYA'NIN SEMBOLÜ: "KAYISI"

Malatya'nın kayısı üretimi ile ünlü olması ve bu sembolü taşıması nedeniyle yapay zeka, Malatya’ya kayısı adını verdi.

Sadece Malatya değil, Türkiye'nin diğer illeri de yapay zeka tarafından yeniden isimlendirildi. Yapay zeka, Yozgat'ı "Boğazlıyan", Sivas'ı "Şehriye", Tokat'ı "Kalevana" ve Kayseri'yi "Marşeş" olarak adlandırdı. (Haber Merkezi)