Tahmini Okuma Süresi: dakika

Akciğer kanseri farkındalık ayına özel açıklamalar yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, hastalığın görmezden gelinmemesi gereken risk faktörleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Akciğer kanserinin sigara içmeyen kişilerde de görülebileceği bilgisinin sigara içicilerini rahatlatmaması gerektiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Akciğer kanseri, sigara içmeyen kişilerde de karşımıza çıkıyor; ancak sigara içen kişilerde bu riskin çok yükseldiğinin unutulmaması gerekiyor" dedi.

Işık, akciğer kanseri farkındalık ayına özel yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki hem sigara içenler hem de sigara dumanına maruz kalanlar akciğer kanseri tehdidiyle karşı karşıya. 4 binden fazla kimyasalın vücuda girmesine neden olan bu bağımlılık, akciğeri kaplayan hücrelere zarar veriyor. Vücut bu hücreleri onarabilse de kimyasallara maruziyet süreklilik hâline geldiğinde hasar büyüyor. Zaman geçtikçe de zarar gören hücreler farklı davranmaya başlayarak kanser oluşumuna yol açabiliyor. Sigara çok önemli bir risk faktörü olsa da akciğer kanserine yol açabilen farklı faktörler de var. Radon ve asbest gazlarının uzun süreli solunması da ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da kanser tehlikesini gündeme getiriyor" şeklinde konuştu.