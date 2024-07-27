Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler. İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir. Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.

eczane görsel-1

MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YEŞER ECZANESİ

YEŞER ECZANESİ

 AŞAĞI NOHUTLU MAH. GÜNEŞ SOKAK ESER APT. 2/G
 03542125757
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DERE ECZANESİ

DERE ECZANESİ

 Yeşiltepe Mah. İstiklal Cad. No:49/C
 03543143366
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

AYDINCIK ECZANESİ

AYDINCIK ECZANESİ

 YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
 03544871212
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

BOĞAZLIYAN ECZANESİ

 YENIDOGAN MAH. AVUKAT MEHMET ALTIN CAD. D BLOK NO:2
 03546456040
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
 03547161330
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TEMEL ECZANESİ

TEMEL ECZANESİ

 Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. NO:25
 03547361119
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

GÜL ECZANESİ

GÜL ECZANESİ

 YENIYOL MAH. MILLI EGEMENLIK CAD. NO:21
 03544683579
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

FATİH ECZANESİ

FATİH ECZANESİ

 Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
 03543754140
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Başhekim Kozan'a hastaneyi etkileyen 'verem' vakasını sorduk Başhekim Kozan'a hastaneyi etkileyen 'verem' vakasını sorduk
SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

NİHAN ECZANESİ

NİHAN ECZANESİ

 FATİH SULTAN MEHMET MAH. GAZİ MUSTAFA KAMAL BLV. NO:164/B
 03543686141
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

TAŞKIN ECZANESİ

TAŞKIN ECZANESİ

 OSMAN GAZİ MAH.HASTANE CAD. NO:19
 03547722066
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

DİLAN ECZANESİ

DİLAN ECZANESİ

 BEDRİBABA MAH. ŞEHİT SALİH AKYÜREK CAD. NO:32/A
 03544146083
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

BÜYÜKATA ECZANESİ

BÜYÜKATA ECZANESİ

 Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
 03545644126
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YÜCEL ECZANESİ

YÜCEL ECZANESİ

 BANKALAR CAD. NO:1
 3546121975
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER

YALÇIN ECZANESİ

YALÇIN ECZANESİ

 YENI MAH. MÜKÜMET CAD. NO:52
 3545161643
 Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...

Kaynak: Haber Merkezi