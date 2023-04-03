Emniyet ekipleri Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan sokak çalışmasında 66. 38 gram esrar maddesi ele geçirdi.

İl Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında yapılan sokak çalışmaları neticesinde, il dışından ilimize uyuşturucu madde getirileceği değerlendirilen şüpheli bir araç uygulama noktasında alınmış, araç ve şahıs üzerinde yapılan aramada, 66.38 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunun (TCK) 191 kapsamında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak Zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi