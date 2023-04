CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in de katılım sağladığı Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Toplantısına CHP Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karslıoğlu, “Arkadaşlarımızla çalışmalarımızı değerlendirdik” dedi.

“HER KESİME KUCAK AÇACAĞIZ”

Çözüm önerilerinin pratiğe dönüşeceğini kaydeden Başkan Karslıoğlu, “Türkiye’nin her ilinden gelen il koordinatörü arkadaşlarımızla çalışmalarımızı değerlendirdik Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile de toplantı yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Hepinizin bildiği üzere artık bahar 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle birlikte gelecek. Bugüne kadar toplumun mağduriyete uğramış tüm kesimlerine yönelik politikalarımız hazır, çözüm önerilerimiz hazır ve bir an önce bunlar pratiğe dönüşecek. Biz toplumun her kesimine kucak açan ve bu uğurda toplumun her kesiminden yol arkadaşları olan Genel Başkanımıza bu kriterlere uygun olarak yardımcı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“YİNE COŞKULU BİR ŞEKİLDE YAPILDI”

Toplantının ikinci gününde çalışmalara destek veren herkese teşekkür eden Karslıoğlu, “Kılıçdaroğlu Gönüllleri toplantımız ikinci gününde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkan Baş Danışmanımız Ahmet Nazif Yücel katılımı ile yine coşkulu bir şekilde yapıldı. Türkiye’nin her ilinde ve Yozgat’ta Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ne emek veren destek veren, gönül veren, mücadele eden arkadaşlarıma çok teşekkür ederiz. Size söz baharlar gelecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi