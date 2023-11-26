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Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenen Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar ikinci taksitlerinin ödenmesi gerekiyor. Ödemeler, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödenebiliyor.

Mükellefler ayrıca Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabildiği gibi belediyelerin e-belediyecilik uygulamasından da internet üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebiliyor.

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mükellefler anlaşmalı bankalardan Ziraat Combo kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yaparak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkânından faydalanabiliyor.