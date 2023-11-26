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Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan telefonların yanlış pozisyonda kullanımı, boyun fıtığına neden olabilir. Uzmanlar, boyun fıtığının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir sorun olduğunu belirtiyorlar.

Günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan telefonlar, uzmanlar tarafından ciddi uyarılarla karşılanıyor. Uzmanlar, telefon kullanımının arttığı bu dönemde, hastalıkların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Telefonun yanlış pozisyonda kullanılmasının boyun fıtığına yol açabileceğini ifade eden uzmanlar, bu durumun ölümcül olmasa da yaşam kalitesini düşürebileceğini belirtiyorlar. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 70'inin boyun ağrısı yaşayacağını söyleyen uzmanlar, telefon kullanımının bu oranı artırabileceği konusunda uyarıyorlar.

Son yıllarda hayatımıza hızla giren ve birçok konuda kolaylık sağlayan telefonlar, uzmanlara göre önceden var olan boyun rahatsızlıklarını artırabilir ve ilerlemiş hastalarda ciddi sorunlara yol açabilir. Bu kişilerde şiddetli baş ağrısı, kuvvet kaybı, kollarda şiddetli ağrı ve disk hasarları gibi belirtilerin görüldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, telefon kullanımının bilinçli bir şekilde düzenlenmesi ve uygun pozisyonlarda kullanılması gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde boyun fıtığı gibi sorunların önüne geçilebileceğini belirtiyorlar.