Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin taleplerini dile getirerek, emekli aylığı hesaplama sisteminin eski modele döndürülmesini istedi. Ergün, "Gösterge ve basamak sistemine geçilmeli, alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı ve gösterge/basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmelidir," dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye genelinde 15,6 milyon emekli bulunduğunu ve bunların yaklaşık 6 milyonunun aylık olarak 7 bin 500 lira civarında gelir elde ettiğini belirtti. Asgari ücretin 2002 yılında en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 71,5'ine denk geldiğini ancak günümüzde en düşük işçi emeklisi aylığının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken Ergün, "Emekli aylıkları, asgari ücretin bile altında seyrediyor. Geçmişte yapılan sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler, emekli aylıklarında eşitsizliğe yol açtı. Bu durumu düzeltmek adına, karma emekli aylığı hesaplamasının yerine, bütün dönemleri kapsayan ve eşitliği sağlayan tek bir sistem benimsemeliyiz," şeklinde konuştu.

Ergün, "2024 yılı, emeklilik sisteminde yeni bir başlangıç yılı olmalıdır. Sigorta mevzuatı baştan sona gözden geçirilmeli, gösterge ve basamak sistemine geri dönülmelidir. Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı ve gösterge/basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden belirlenmelidir. Bu değişiklik yapılmadıkça, emekli aylıklarında adalet sağlanamaz. Bugün, prim gün sayıları ve kazançları gözetilmeksizin birçok emekliye 7 bin 500 lira ödeniyor. Bu sürdürülebilir bir sistem değildir. Bu nedenle, 2024 yılında emeklilik, Cumhuriyet'in 100. yılında hak ettiği seviyeye yükseltilmelidir," diye ekledi.

Ergün, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin liranın, emekliler arasında ayrım yarattığını ve Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 1 milyon 629 bin emekli ve 17 özel bankaya ait sandıklardan emekli 150 bin kişiye de 5 bin lira ödeme yapılmadığını belirten Ergün, "5 bin liranın hiçbir koşul aranmadan tüm emeklilere ödenmesini istiyoruz. Tarım sigortasından emekli olanların Ziraat Odası'na kayıtlı olması, 4/b kapsamında sigortalı gibi değerlendirilmesi, 5510 sayılı Kanun'da karşılığı olmayan bir düzenlemedir. Mevcut uygulama, toplumun en fazla zorlanan kesimlerinden biri olan tarım sigortası emeklilerini mağdur etmiş ve üzmüştür," şeklinde konuştu.