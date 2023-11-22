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SGK'nın açıkladığı bilgilere göre, çalışma hayatında bazı rahatsızlıklara sahip bireyler için pozitif ayrımcılık uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınabilmektedir. Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında, malul duruma gelen sigortalılar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emekli olma imkanına sahiptir. Bu imkanlar genellikle malulen emeklilik ve engelli haklarına dayanmaktadır.

Sağlık sorunları nedeniyle iş yaşantısını sürdürmekte zorlanan vatandaşlar için erken emeklilik fırsatları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Mevzuatı, özel düzenlemeler içererek bu ihtiyaca cevap vermektedir. SGK tarafından açıklanan listede yer alan hastalıklar, malulen emeklilik gruplarını kapsamaktadır. Ancak, malulen emeklilik için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bu koşullar arasında, hastalığın bireyde %60 ve üzeri bir iş gücü kaybına neden olması, çalışanın en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 günlük prim ödemesini tamamlamış olması gibi şartlar bulunmaktadır.

SGK'nın malulen emeklilik şartına uygun kabul ettiği hastalıklar arasında şunlar yer almaktadır:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı