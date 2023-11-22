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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), İşkur üzerinden belirtilen kadrolar çerçevesinde personel alımı gerçekleştirecek. TCDD, yapacağı personel alımıyla ilgili başvuru şartlarını ve tarihleri detaylı bir şekilde açıkladı. Bu alımda KPSS taban puanı aranmayacak. İşte TCDD ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, toplamda 18 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, Türkiye İş Kurumu (İşkur) kapsamında gerçekleştirilecek ve başvurular online olarak kabul edilmeye başlandı. TCDD, personel alımı için KPSS taban puanı şartı aramayacak. Başvuru süreci ve detayları haberimizde...

TCDD SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TCDD işçi alımı için son başvuru tarihi 24 Kasım 2023 olarak belirlendi. Başvurular ise 20 Kasım 2023 tarihinde başladı.

TCDD İŞÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilk olarak İşkur'un açık iş ilanları sayfasına giriş yapmalıdır. Ardından, TCDD yazarak arama ikonuna tıklamalı ve karşına çıkan ilanlardan uygun olanı seçmelidir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak online başvurularını tamamlayabilirler.