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TBMM, 22 farklı meslek dalında en az ilkokul mezunu olan adaylar arasından 250 işçi alımı yapacak. Kamu işçisi alımı kapsamında duyurulan ilanda, KPSS puanı aranmayacak ve alımlar noter kurası ile gerçekleştirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 22 meslek kolunda istihdam edilecek kamu işçileri için başvurular İŞKUR üzerinden değil, noter kurasıyla kabul edilecek. Başvuruda bulunacak adaylardan yaş şartı olarak genel olarak 30-35-40 yaş sınırlamaları getirilmiş olup, son başvuru tarihi 27 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir.

Alımların ağırlıklı olarak mutfak personeli iş kolunda gerçekleşeceği belirtilirken, diğer meslek kollarında da personel alımı yapılacağı ifade edilmektedir. Ankara, İstanbul ve Yalova şehirlerinde gerçekleştirilecek olan alımlarda cinsiyet ayrımı yapılmayacak, başvurular hem erkek hem de kadın adaylardan kabul edilecektir.

KPSS şartı olmadan yapılacak olan alımlar için noter kurası çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istedikleri takdirde kura çekimini online olarak izleyebileceklerdir. Bu işçi alımları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla gerçekleştirilecektir.