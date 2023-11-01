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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere 5 bin tl ikramiye ödemesinin zamanını belirledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzun süredir merakla beklenen emekli ikramiyeleri hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların 5 bin TL değerindeki ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.

Milyonlarca emekli, bu beklenen ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Bakan Işıkhan, ödemelerin en geç 15 Kasım tarihine kadar hesaplarda olacağını belirtti. Işıkhan, "Ödemelerin Kasım'ın 15'ini geçmeyeceği gibi görünüyor" dedi.

Ancak, önemli bir nokta da açıklamada yer aldı. Bakan Işıkhan, çalışan emeklilerin bu düzenlemenin dışında kalacaklarını vurguladı. Dolayısıyla, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinden sadece SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yararlanabileceği açıklandı. Çalışan emekliler bu ikramiyeden faydalanamayacaklar.

Emekliler arasında uzun zamandır beklenen bu ikramiye ödemesi, pek çok emekli vatandaşı sevindirecek gibi görünüyor. 15 Kasım tarihi ise emekliler için hesaplarına gelecek bu ek geliri bekledikleri gün olarak işaret ediyor.