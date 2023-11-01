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Yozgat’ta yaşayan 67 yaşındaki erkek hasta 1994 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamış olduğu rahatsızlıktan dolayı birçok ameliyat geçirdi. Geçirdiği ameliyatlara rağmen rahatsızlığını atlatamayan hasta sağlığına Yozgat Şehir Hastanesinde kavuştu.

1994 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağı uyluk kemiği kırılan 67 yaşındaki hasta, uzun zaman bu hastalıkla yaşadı. Birçok şehirde hastanelere başvuran ve tedavi olmaya çalışan hastanın bacağı bir türlü iyileşmedi. Uyluk kemiğinde kaynamama durumu ortaya çıkarken, enfeksiyon sebebiyle rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadı.

En son Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü hekimlerinden Operatör Dr. Hakan Başar’e randevu alarak rahatsızlığını anlattı. Yapılan tetkikler sonucunda başarılı bir ameliyat geçiren hasta; “Tam 30 yıldır bacağımdaki kırık sebebiyle çok sıkıntı çektim. Ameliyat sonrasında yürüyüşüm düzeldi, güvenerek üzerine basabiliyorum, ağrılarım çok oluyordu şimdi ağrılarım da azaldı zamanla tamamen geçeceğine inanıyorum ayrıca bacağımdaki istem dışı sallanmalar tamamen bitti. Başhekimimize, ameliyatımı gerçekleştiren Hocalarımıza ve ameliyat ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Op. Dr. Hakan Başar ve Op. Dr. Mehmet Okan Atahan, "2 saat süren ameliyat sonunda hastanın sağlığına kavuşması bizleri mutlu eden kısmıdır" diye konuştu.

Tedavi hakkında bilgi veren Operatör Dr. Hakan Başar şu ifadeleri kullandı: “67 yaşında erkek hastamız, yaklaşık 30 yıl önce 1994 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda uyluk kemiği kırığı nedeniyle tekrar tekrar çeşitli hastanelerde ve şehirlerde ameliyat oluyor. Sonrasında bir enfeksiyon başına geliyor ve bir şekilde bir türlü kaynamamış. Yaklaşık 30 yıldır hastamız topallama, üzerine basamama, istenmeyen sağa sola bacağında gelişen şikayetlerle bize başvurdu. Bizde gerekli tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra psödoartroz dediğimiz kaynamama tanısıyla hastamıza ameliyat önerdik. Klinikte beraber çalıştığımız Mehmet Okan hocamızla gerekli istişareleri yaptıktan sonra hastamızı ameliyat ettik.”

“DAHA GÜZEL DEVAM EDEBİLİR”

Bu tür vakaların ortopedinin zor vakalarından olduğunu söyleyen Op. Dr. Mehmet Okan Atahan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu tür vakalarda aslında ortopedinin zor vakalarından, psödoartroz dediğimiz kaynamama vakaları çünkü ameliyat esnasında bizi neyin beklediğini tam neyin beklediğini bilemediğimiz durumlar bunlar. Bazen bu vakalar umduğumuzdan daha kolay olup daha kısa sürebiliyor. Bazen daha da uzayabiliyor daha karmaşık ve kompleks hale gelebiliyor. O yüzden bu tür vakalarda birlikte karar almak hem hasta adına hem de bize daha iyi oluyor. Hakan hocamla beraber hem röntgen filmine, hem tomografisine, hem de enfeksiyon değerlerine baktığımızda hastanın ameliyata uygun olduğuna karar verdik ve ameliyatı hastanemizde yapabileceğimizi düşündük. Hastayı da ameliyata aldık, güzel bir ameliyat geçti. Ameliyat sonrasında hasta 30 yıldır olan ağrılarının azaldığını, daha kolay yürüyebildiğini, daha güvenli basabildiğini söyledi. Bu bizi tabi mutlu eden kısmı. Ama tedavi süremiz 6 ayla 1 yıl sürmekte, o yüzden bu süreyi de yakından takip edeceğiz. Umarım hastamızda bu 30 yıllık olan üzüntüsünü, kederini bir anlamda bitirmiş olur. Hayatına daha iyi daha güzel devam edebilir.”

“KRİTİK AMELİYATLAR YAPILIYOR”

Yozgat Şehir Hastanesinde kritik ameliyatların başarıyla yapıldığını ifade eden Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Hastanemizde kritik ameliyatları yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Her geçen gün hizmet kalitemizi yükseltmek için çalışıyoruz. Bu başarılı ameliyattan dolayı Hekimlerimiz Hakan Başar ve Mehmet Okan Atahan’a ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.