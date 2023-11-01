Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Türk Ocağı tarafından cumhuriyetin 100. yılına özel yemek programı düzenlendi.

Yozgat Türk Ocağı tarafından cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle ‘Cumhuriyet Yemeği’ düzenledi. Yemek etkinliğinde bir araya gelen Türk Ocağı üyeleri cumhuriyeti büyük coşkuyla kutladı. Etkinlikte konuşan Yozgat Türk Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer, cumhuriyetin 100. yılını kutluyor olmanın verdiği gururdan söz ederek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitleri minnetle andı.

Bozok Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doçent Dr. Mehmet Kutlu ve Kazakistan kökenli eşi Dr. Leyla Kutlu da Türk Ocağı’nın konuğu oldu. Kutlu çifti Bozok Yaylası üzerine yapacakları çalışmalardan bahsederek Yozgat’ın Türk dünyasındaki tanınırlığını artıracaklarını ifade etti.

Ney ve Rebap dinletisiyle devam eden etkinlikte üyeler hep bir ağızdan cumhuriyet şarkıları söyledi.