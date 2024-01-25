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Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye çıkarılacak ve zam oranı yüzde 49.25 olarak güncellenecek.

TBMM Genel Kurulu'nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek ve sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

Ayrıca, en düşük emekli aylığının 10 bin TL olacak şekilde güncellenmesi ve asgari ücret desteğinin 700 TL'ye çıkarılması gibi emeklileri ilgilendiren önemli düzenlemeler de yapıldı. Bu değişiklikler 1 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2024'te aylık 700 TL olarak uygulanacak olmasıyla birlikte, emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin sosyal güvenlik alanındaki olumlu etkileri vurgulandı. Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce yapılan açıklamalarda, emeklilere yönelik iyileştirmelerin geniş destek bulduğu ifade edildi.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, emeklilerin yaşam standartlarının artırılması gerekliliğine vurgu yaparken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise emekli aylıklarındaki artış oranının yüzde 49.25'e çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, yapılan açıklamaların ardından birleşime ara verdi ve bir sonraki toplantının saat 14.00'te gerçekleştirileceğini belirtti.