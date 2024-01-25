Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:22     07:48     12:58     15:34     17:57     19:19

Akdağmadeni    06:17     07:44     12:54     15:30     17:53     19:15

Aydıncık             06:20     07:47     12:56     15:31     17:55     19:17

Boğazlıyan         06:19     07:45     12:56     15:34     17:57     19:18

Çandır                 06:18     07:44     12:55     15:33     17:56     19:17

Çayıralan            06:18     07:44     12:55     15:33     17:56     19:17

Çekerek              06:19     07:46     12:55     15:31     17:54     19:16

Kadışehri            06:18     07:45     12:54     15:30     17:53     19:15

Saraykent           06:19     07:45     12:55     15:32     17:55     19:16

Sarıkaya              06:19     07:45     12:56     15:33     17:56     19:17

Şefaatli                06:21    07:48     12:58     15:35     17:58     19:20

Yozgat namaz vakitleri 24 Ocak 2024 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 24 Ocak 2024 Çarşamba

Sorgun                06:20     07:47     12:56     15:33     17:56     19:18

Yenifakılı            06:20     07:46     12:57     15:35     17:58     19:19

Yerköy                06:23     07:49     12:59     15:36     17:59     19:21

Kaynak: Haber Merkezi