Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 25 Ocak 2024 perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.2572 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.2535 liradan, satış fiyatı ise 30.2609 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 33.0051 TL'den yapan euro şu anda 32.9753 TL alış ve 33.035 TL satış fiyatına sahip.