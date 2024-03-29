SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilere 8 bin ila 12 bin lira arasında, ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu konuda anlaşma sağlanan bankalar da belirlendi.

SGK'nın açıklamasına göre, emeklilere yönelik banka promosyonları önemli ölçüde artırıldı. Emeklilere banka promosyonu olarak 8 bin ila 12 bin lira arasında ödeme yapılacağı ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise 5 bin lira promosyon ödeneceği belirtildi. Yapılan yeni açıklamada, hangi bankalarla anlaşma sağlandığı da duyuruldu.

SGK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Emekli aylığı alan vatandaşlarımızın promosyon ödemeleri, yaklaşık olarak 2 kat artırılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon ödemelerinden faydalanmak için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen miktarlar asgari düzeydedir ve bankalar kendi uygulamaları çerçevesinde promosyon miktarlarını artırabilirler."

Anlaşma sağlanan bankalar şunlardır:

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Turkish Bank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.