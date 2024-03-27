Başvuruların başladığı 25 Mart itibarıyla, emekliler promosyonların ne zaman yatırılacağını ve hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları, 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı sağlayacaklar.

Emekli maaşı banka promosyon başvuruları, gündemdeki yerini korurken, özellikle SSK-Bağkur ve EYT'li emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamalar bekleniyor. Emekli maaşı banka promosyon başvurusu nasıl yapılır ve promosyonlar ne zaman yatırılacak? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon veriyor?

BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME ZAMANI

Emekliler, istedikleri bankadan maaşlarını alabiliyorlar ancak promosyon almak için banka değişikliği yapmak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorundalar. Bu bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Daha avantajlı bir promosyon sunan bankaya taşınmak istendiğinde, mevcut bankada kalan süre promosyon olarak alınıyor ve kalanı iade ediliyor. Kamu bankaları, 25 Mart 2024 Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar.

Promosyon ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Ödemelerin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağı duyuruldu. Diğer bankalarla da görüşmeler sürüyor ve emeklilerin promosyon ödemelerinde artış sağlanması hedefleniyor.

BANKALARIN PROMOSYONLARI

Bankaların sunduğu promosyonlar ise şu şekilde:

İş Bankası: 3.500 TL'ye kadar olan maaşlar için 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası için 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası için 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri için 7.500 TL nakit promosyon sunuyor.

VakıfBank: Maaş aralığına göre değişen promosyonlar sunuyor. 3.500 TL'ye kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500 - 7.500 TL arası için 3.500 TL, 7.500 - 10.000 TL arası için 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri için 5.000 TL promosyon veriliyor.

Halkbank: Tek seferlik promosyon ödemeleri sunuyor. 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri olanlara 5.000 TL promosyon sağlıyor.

Ziraat Bankası: Maaş tutarına bağlı olarak promosyon ödemeleri yapıyor. 3.500 TL altında olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde olanlara 5.000 TL nakit promosyon veriyor.

Diğer bankalar da emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor ve bu promosyonlar maaş tutarlarına ve bankalara göre değişiklik gösteriyor. Promosyon ödemeleri için detaylı bilgi almak için ilgili bankaların şubeleri veya internet siteleriyle iletişime geçilebilir.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL’ye varan promosyon fırsatı!

0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL

3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL

7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Tablo şu şekilde;

3.500 TL altı 6.000 TL

3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

12.500 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;

7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!

Üstelik şimdi Mobil’den müşterimiz olup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL’ye varan fırsat!

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Mobil'den müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı!

İNG EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.