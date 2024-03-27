31 Mart'ta oy kullanmama cezası ve kimlerin oy kullanamayacağına ilişkin ayrıntılar gündemde.

Oy Sandıkları Erişime Açıldı (4)

2010'da duyurulan açıklamaya göre oy kullanmama cezası 22 TL olarak belirlenmişti.

Seçim görevlileri 1 Nisan'da idari izinli olacak! Seçim görevlileri 1 Nisan'da idari izinli olacak!

Oy Aski(4)

Ancak, 2023 yılında gerçekleşen genel seçimlerde bu ceza 300 lira olarak güncellenmişti. Yerel seçimlere sayılı günler kala, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde de oy kullanmama cezasının 300 lira olacağı belirtiliyor.

Yerel Seçime Bir Hafta Kaldı (5)

Seçmenlerin oy kullanmaması durumunda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Cezaya ilişkin tebligatların, Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gönderildiği bilinmektedir.

Oy Aski(5)

Oy kullanamayacak olanlar arasında ise kamu hizmetlerinden men edilmiş kişiler, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler bulunmaktadır. Bu kişiler, seçimlerde oy kullanamazlar.

Kaynak: Haber Merkezi