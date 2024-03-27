31 Mart'ta oy kullanmama cezası ve kimlerin oy kullanamayacağına ilişkin ayrıntılar gündemde.

2010'da duyurulan açıklamaya göre oy kullanmama cezası 22 TL olarak belirlenmişti.

Ancak, 2023 yılında gerçekleşen genel seçimlerde bu ceza 300 lira olarak güncellenmişti. Yerel seçimlere sayılı günler kala, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde de oy kullanmama cezasının 300 lira olacağı belirtiliyor.

Seçmenlerin oy kullanmaması durumunda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Cezaya ilişkin tebligatların, Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gönderildiği bilinmektedir.

Oy kullanamayacak olanlar arasında ise kamu hizmetlerinden men edilmiş kişiler, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler bulunmaktadır. Bu kişiler, seçimlerde oy kullanamazlar.