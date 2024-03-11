Banka şubeleri ve ATM'lerinde önemli değişikliklerin başlayacağı belirtildi. Bankalar, yeni kararlar doğrultusunda bazı paraların artık geçersiz olacağını açıkladı. Bu değişikliklerle birlikte banka hesaplarında da önemli değişikliklerin olacağı vurgulandı.

Banka hesaplarına sahip olanların sayısının artmasıyla birlikte, bankaların vatandaşları şaşırtan yeni düzenlemelerini açıkladığı bildirildi. Evden çalışma sistemine geçiş yaparak şube sayısını azaltan bankaların bu adımla şubelerin iş yükünü azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Resmi olarak duyurulan para çekme ve yatırma limitlerinde yapılan değişiklikler, Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle birçok bankanın 10 TL'lik banknotları ATM'lerde kullanım dışı bıraktığı kaydedildi. Belirlenen tutarın altında kalan miktarların artık şubelerden çekilip yatırılmasına izin verilmeyeceği, bu işlemlerin sadece ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Bu kararın büyük tepkilere neden olduğu ve tüketici mahkemelerinin bu karara itiraz edeceği ifade edildi. Bankalar, önceden belirlenen 10 bin TL'lik banka veznelerinden nakit para çekme ve yatırma limitini 20 bin TL'ye çıkardı. Özellikle okuma yazması olmayan bireyler, teknolojiyle arası iyi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve emeklilerin bu karara tepki gösterdiği belirtildi.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, bankaların ATM'lerde işlem yapmayı zorunlu hale getirmesinin tüketici haklarına aykırı olduğunu ifade etti.