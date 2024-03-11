Yüzlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Fatura ödemeleriyle ilgilenen vatandaşlara özel bir fırsat sunuldu.

Halkbank, fatura ödemeleri için özel bir kampanya başlattı. Banka, fatura ödemeleri için 500 TL'ye kadar ödül vereceğini açıkladı. Kampanyanın 31 Mart'a kadar geçerli olacağı belirtilirken, kampanya detayları da netleştirildi.

Halkbank, elektrik, su, doğalgaz faturası ödemele ri için özel bir kampanya düzenledi. Bankadan alınan bilgilere göre, kredi kartlarından veya vadesiz hesaplarından her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL olmak üzere toplamda 500 TL ParafPara hediye edilecek. Böylece, 31 Mart'a kadar katılım sağlanması durumunda fatura ödemelerinde 500 TL'ye kadar indirim sağlanmış olacak.

OTOMATİK FATURA TALİMATINA 500 TL PARAFPARA HEDİYE

Bireysel kredi kartı müşterileri, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında kredi kartlarından veya vadesiz hesaplarından her yeni otomatik fatura talimatı için 50 TL, toplamda 500 TL ParafPara alacaklar.

Kampanyaya katılmak için 31 Mart 2024 tarihine kadar Paraf Mobil uygulamasından HEMEN KATIL butonuna tıklanması veya FATURA yazıp 3404'e SMS gönderilerek kampanyaya katılınması gerekiyor. Sonrasında bireysel kredi kartından veya Halkbank'ta kayıtlı vadesiz hesaptan otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor.

Ödül kazanabilmek için talimat vermeden önce mutlaka kampanyaya katılım sağlanmalıdır.

Kampanya kapsamında bir müşteri, her yeni otomatik fatura ödeme talimatından 50 TL olmak üzere toplamda 500 TL ParafPara kazanacak.

Kampanya kapsamında kazanılan ParafParalar, 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılabilir ve açık statüdeki kredi kartına yüklenecektir.

Kampanya başlangıç tarihi itibariyle aktif olan talimatların iptal edilerek tekrar talimat verilmesi durumunda, verilen talimat kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Bir müşterinin kredi kartından veya vadesiz hesabından tanımlı olan fatura talimatının iptal edilerek farklı bir müşteri tarafından tekrar verilmesi durumunda, verilen talimat kampanyaya dahil olmayacaktır.

Vadesiz hesaptan verilen talimatların iptal edilerek kredi kartından veya kredi kartından verilen talimatın iptal edilerek vadesiz hesaptan verilmesi durumunda, verilen talimat kampanyaya dahil olmayacaktır.

Kampanya kapsamında yüklenen ParafParaların geri alınmaması için; fatura talimatı verildikten sonraki 6 ay boyunca talimatların ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yüklenen ödül 6 aylık süre sonunda geri alınacaktır.

Kredi kartından verilecek talimatlara istinaden gerçekleşecek fatura ödemelerinde ödemenin gerçekleşeceği tarihten itibaren nakit avans faiz oranı üzerinden faiz işletilecektir.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatı verebileceğiniz noktalar:

Halkbank Mobil Uygulama > Ödeme/Vergi > Otomatik Ödeme Talimatlarım > Otomatik Ödeme Talimatı Ver

Halkbank İnternet Şubesi > Ödeme >Fatura > Fatura Talimatları>Yeni Talimat Girişi