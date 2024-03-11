Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sistemi için yeni düzenlemeleri açıkladı. Detaylar haberimizde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sistemine yönelik önemli düzenlemelerin geliştirildiğini duyurarak vatandaşlara yeni uygulamaların kapıda olduğunu belirtti. Randevuya gitmeyen hastalara yaptırımlar artacak.

MHRS sisteminde yaşanan sorunlar ve randevu sahibi olanların hastaneye gitmemesi gibi sorunların çözümüne yönelik adımların atıldığını ifade eden Bakan Koca, bu konuda alınacak önlemleri açıkladı.

Sağlık sektöründe yaşanan randevu bulma zorluklarına çözüm getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, randevu alıp hastaneye gitmeyenlere yönelik yeni yaptırımların hayata geçirileceğini vurguladı.

Vatandaşların MHRS sistemi üzerinden randevu bulma sürecinde yaşadığı sıkıntıları en aza indirme hedefi doğrultusunda Bakanlık, aktif adımlar atmaya devam ediyor.

2023 yılında, randevu alıp hastaneye gitmeyen hasta sayısının 23 milyon olarak açıklanması, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda daha etkili önlemler alması gerektiğini gösteriyor.

Bakan Koca'nın ifadesine göre, şu anki sistemde 15 günlük randevu alamama cezasının yeterli olmadığı belirtiliyor.

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, randevu sahiplerinin yüzde 82'sinin randevularına geldiğini ancak her 100 hastadan 18'inin gelmediğini dile getirdi.

Bu durumu ciddi bir sorun olarak değerlendiren Koca, mevcut tedbirlerin yetersiz kaldığını belirterek, eğer durum devam ederse daha sıkı önlemlerin alınacağını duyurdu.

Randevu sisteminde yaşanan sorunları çözmek adına yeni düzenlemelere gidileceğini belirten Sağlık Bakanı, 15 günlük kısıtlamanın yanı sıra başka yaptırımların da hayata geçirileceğini müjdeledi. Bu adımların, randevu sisteminin daha verimli ve etkili bir şekilde işlemesine katkı sağlaması bekleniyor.