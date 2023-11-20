Tahmini Okuma Süresi: dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından geliştirilen yeni taslağa göre, elektrik abonelerini doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir değişiklikle karşı karşıyayız. Bu yeni dönem, evlerdeki elektrik abonelik işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor ve akıllı elektrik sayaçları üzerinden hayata geçirilecek Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile birlikte başlıyor.

MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasını içererek, elektrik tüketim verilerinin doğrulanmasını ve saklanmasını sağlayacak. Elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sistem üzerinden kontrol edilecek ve kullanıcılar, cep telefonları ve tabletler gibi cihazlar aracılığıyla günlük ve aylık ortalama elektrik tüketimlerini takip edebilecek.

MASS sistemi aynı zamanda beklenmedik aşırı tüketim durumlarında kullanıcıları uyaracak ve elektrik tüketim sınırlamalarını belirlemelerine olanak tanıyacak. Aboneler, kendi tüketimlerini bölgesel ortalamalarla karşılaştırabilecek ve mobil uygulama üzerinden elektrik kesintileri hakkında anlık bilgilere erişim sağlayabilecekler.

Elektrikte teknik kalite parametreleriyle ilgili bilgiler de kullanıcılara sunulacak ve veriler, internet tabanlı olarak ilgili taraflarla paylaşılacak. Geçiş sürecinde öncelikli olarak, yeni sayaçlara ve özellikle yüksek tüketimli abonelere odaklanılacak.

Bu kapsamlı değişiklik, elektrik aboneleri için daha şeffaf, bilgiye erişilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Elektrik sektöründe yaşanan bu evrim, gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılarak elektrik tüketimini daha etkili bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.