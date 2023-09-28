MZT adlı bir şirketin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'nin 81 ilinin isimleri yapay zekâ teknolojileri tarafından yeniden düzenlendi.

Bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin farklı alanlarda yarattığı büyük etkinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Elazığ ilinin adı, yapılan araştırma sonucunda "Palu" olarak değiştirildi.

Sadece Elazığ değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan iller de bu yapay zeka dönüşümünden etkilendi.

Elazığ artık "Palu" olarak adlandırılırken, Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak yeniden adlandırıldı.(Haber Merkezi)