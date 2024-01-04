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Ekşi Sözlük, geçtiğimiz günlerde kullandığı alan adına erişim engeli geldiğini duyurmuştu bunun yüzüne bir erişim engeli daha geldi.

Ekşi Sözlük, son günlerde yaşadığı erişim engeli sorununa bir yenisi eklenerek tekrar kapatıldı. 22 Şubat'ta başlayan erişim engeli, eksisozluk1923.com üzerinden geçici olarak çözülmüştü.

Geçtiğimiz günlerde, Ekşi Sözlük'ün kullandığı bu yeni alan adına "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" bir erişim engeli daha getirildiği açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ekşi Sözlük'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarında şehit olan askerlere yönelik suç içeren paylaşımlar tespit edilmiş ve bu nedenle soruşturma başlatılmıştı.

Erişim engeli kararı, sadece web sürümünü değil, aynı zamanda App Store ve Google Play'deki mobil uygulamaları da etkiledi.

App Store, Ekşi Sözlük uygulamasını tamamen kaldırarak bu karara destek verdi.

Android cihazlarda ise Ekşi Sözlük uygulamasına erişim engellendi, mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanamıyorlar.