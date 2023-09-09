26 Nisan 2023 tarihinde hayata geçirilen Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı, sadece birkaç ay içinde yaklaşık 400 bin yolcuya hizmet imkanı sundu.

Kısa sürede büyük başarıya imza atan YHT hattı, Sivas'a olan ilgiyi patlama noktasına taşıdı. Özellikle Sivas'a gelen yolcu sayısında artış gözlemlenirken giden yolcuların sayısını da artırdı.

Yoğun talep sonucunda, 11 Ağustos itibarıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine ek olarak tren seferleri artırılarak 4 ek sefer daha eklenen YHT hattında, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmadı.

YHT, şehirlere ekonomik ve turistik anlamda büyük katma değerler sağlıyor.

Türkiye, 21 yıllık demiryolu yatırımlarına verdiği önemle Avrupa'da 6. sırada ve dünyada 8. sırada yer alıyor. 2028 yılına yönelik demiryolu ağı genişletme hedefleri hız kesmeden devam ediyor.

YHT, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda şehirlerarası ekonomik ve turistik değeri artırıyor. Ankara-Yozgat-Sivas hattının kapasitesi, bu büyük sistemin Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. İlerleyen dönemlerde de bu başarının süreceği ve daha da büyüyeceği konusundaki inancın tam olduğu düşünülüyor. (Haber Merkezi)