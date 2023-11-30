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Sürücü kursları, maliyetlerdeki artışlar nedeniyle ehliyet fiyatlarının 11 bin TL'yi aşmasını talep ediyor. Bu gelişme, ehliyet almak isteyenler için ekonomik bir endişe kaynağı haline gelebilir.

Özellikle sürücü kursları, 2023 yılında yapılan zamların ardından eleştirilere maruz kalmıştı. Yeni yılla birlikte, 2024'te uygulanacak fiyat tarifeleri konusunda belirsizlik devam ederken, sürücü adaylarından gelen eleştirilerin artması bekleniyor.

2024 yılı için ehliyet ücretlerine yapılacak zamlar, Taban Fiyat Tespit Komisyonu'nun 27 Aralık'taki toplantısında netleşecek. Ehliyet kursları, akaryakıt, personel maaşları, vergiler, kira, fatura ve araç bakım masraflarındaki artışları gerekçe göstererek %100 oranında bir zam talep ediyor.

Eğer bu talep onaylanırsa, 2024 yılında ehliyet fiyatlarının 11 bin TL'yi aşması bekleniyor. Özellikle genç sürücü adayları ve aileleri için ekonomik bir yük oluşturabilecek bu artış, ehliyet almayı daha maliyetli bir süreç haline getirebilir.

Sürücü kursları sektörü, yakıt fiyatlarındaki artış, personel maaşları, kira ve araç bakım masraflarındaki zorlayıcı artışlarla mücadele ediyor. Bu durum, kurs ücretlerine yansıyarak, sürücü adaylarının eğitim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Yozgat'ta 2024'e girerken ehliyet almak isteyenler, yeni yılın getireceği olası zamlara dikkat etmekte fayda var.