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Sorgun da ziyaret edilebilecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi içinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler, fotoğraflar, Çanakkale askeri heykeli yer alıyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi tırını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Çanakkale Savaşları’nın tarihin en şanlı zaferleri olduğunu söyledi.

Çanakkale kahramanlarının canı pahasına mücadele ettiğine ve Çanakkale’de verilen mücadeleyi unutturmayacaklarına işaret eden Öcal, Sorgunluları bu özel mobil müzeyi görmeye davet etti.

Öcal, Çanakkale’ye gidip, o toprakları göremeyen vatandaşlar için mobil müzenin bütün illeri gezdiğini belirterek, bu müzenin Çanakkale'deki o yaşanmışlıkları, savaşla ilgili materyalleri vatandaşların görmesini sağladığını ifade etti.

Mobil müzeyi gezen Öcal, yetkililerden müze hakkında bilgiler aldı. Öcal, ücretsiz gezilebilen bu müzede, tarihi şan ve şerefle dolu Türk milletinin tarihte eşine rastlanmayacak büyük bir destan yazdığı Çanakkale zaferlerinin, farklı temalarda ve materyallerde anlatıldığını söyledi.