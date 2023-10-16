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Özel etkinlikte, atık malzemelerle basit icatlar yaparak çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlayan Elçin Yalçıneli, Yozgat’ın genç neslinin ilgisini çekti.

Valilik Konferans Salonu'nda toplamda 3 seans olarak düzenlenen eğlenceli bilim gösterisi, merkez ve köy okullarından yaklaşık bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar, atık malzemeleri kullanarak yapılan basit deneyler ve icatlarla bilimin büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı buldular.

Elçin Yalçıneli’ningösterisi, çocukların bilimsel meraklarını ve öğrenme isteklerini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerden biri olarak önemli bir rol oynadı. Bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yönlerini vurgulayan bu tür etkinlikler, gençlerin bilime olan ilgisini artırarak gelecekteki potansiyel bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlıyor. (Haber Merkezi)