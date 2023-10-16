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Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Hastane Yönetim ekibi ile anestezi hekimleri, teknisyen ve teknikerlerini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Uz. Dr. Kozan anestezi mesleği hakkında bilgi vererek, ameliyatlarda anestezinin hasta için önemine dikkat çekti.

“Anestezi ağrıyı ortadan kaldırarak, hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar” diyen Kozan, “Dünyada ilk anestezi uygulamasını Dr. John CollinsWaren’ineter kullanılarak 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdi. Söz konusu tarih nedeniyle her yılın 16 Ekim gününün ‘Dünya Anestezi Günü’ olarak kutlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Başhekim Kozan anestezi uygulamasının tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulandığını belirterek, anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerinin de anestezi ekibinin çok önemli bir parçası olduklarını vurguladı.

Yaşamsal fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitelerinde azalma halinin genel anestezi olarak adlandırıldığını kaydeden Kozan, “Genel anestezinin amacı uygun cerrahi koşulları sağlamaktır. Bu uygulama, hastada bilinç kaybına yol açar, böylelikle ağrıyı ortadan kalkar. Hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırır. Ayrıca hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de anestezi hekimlerinin görevleri arasındadır” dedi.

Cerrahi tedavisinin başarısının multidisipliner yaklaşımla anestezi ve cerrahi ekiplerinin işbirliğinde mümkün olduğunu da ifade eden Kozan, solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesinin, monitörizasyonun ve anında acil müdahalenin anestezinin kontrolü altında olduğunu da kaydetti.

Kozan ve hastane yönetim ekibinin katıldığı ziyarette karanfil dağıtılarak, “Üstün gayret ve özveri ile hastalarımıza hizmet veren personelimizi tebrik ederek, kendilerine teşekkürler ederim” ifadelerini kullandı.

Başhekim Kozan daha sonra anestezi hekim ve teknikerlerinden ameliyathane ile ilgili görüş ve önerilerini aldı. (Haber Merkezi)