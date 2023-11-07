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Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

2019 yılında eğitim ve öğretime açılan Sorgun Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu’nda 9 sınıfta 92 öğrenci eğitim görüyor.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, “2019 Yılında eğitim ve öğretime açılan Sorgun Hz. Aişe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursumuzda 9 sınıfta 92 öğrencimizle birlikte 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Değerler Eğitimi Kur‘an Kerimi Ezberleme, ahlak eğitimimiz devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi için gayret sarf eden hocalarımıza ve çocuklarını bizlere teslim eden emanet eden velilerimize teşekkür ederiz. Bu imkanı kaçırmayalım. Fidan yetiştirmeye devam edelim. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah” şeklinde konuştu.