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Yapmış olduğu faaliyetlere bir yenisini daha ekleyen SORGED, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyesi" düzenleyecek.

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu eylül 2015’te, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacını (Sustainable Development Goals – SDG) içeren 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni kabul etmiştir. ‘Kimseyi geride bırakmama’ ilkesi üzerine inşa edilen yeni gündem, herkes için sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik bütünsel bir yaklaşımı vurgulamaktadır. BM Türkiye ve ortakları sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için çalışıyor. Birbiri ile bağlantılı 17 iddialı amaç Türkiye dahil tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümünü hedefliyor. BM Türkiye de bu amaçlara 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için herkesin bilgilenmesi gerekiyor. Biz de bu amaçla bu atölyeyi düzenliyoruz. Küresel iklim değişikliği her zamankinden daha fazla eğitim gerektiriyor. Gençler ve çocuklar küresel ısınma konusunda eğitilmelidir. Onlara sorunun ne olduğu ve bu sorunun sonuçlarının neler olabileceğinin anlatılması gerekmektedir; anlamaları davranışlarını değiştirmeye teşvik edecektir ve bu da krize uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır. Gençlere doğaya olan farkındalıklarının artırılması, içtiği suyun, yediği gıdanın farkında olması sağlanmalıdır. Yaşamımızın özü olan suya, tüm doğaya saygı duymayı öğretmeliyiz” dedi.

“BAŞVURUNUZU YAPIN”

Atölyenin 11 Kasım Cumartesi günü düzenleneceğini belirten Başkan Uğuz, “Saat 10.00'de başlayıp, 16.00'da sona erecektir. Ücretsiz servisimiz olacaktır. Öğle yemeği, sınırsız çay ve kahvemiz olacaktır. Katılımcılara Dijital Katılım Belgesi verilecektir. Atölyenin yeri katılımcılara ayrıca bildirilecektir. Kontenjanımız sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara zirve programı hakkında mesaj gönderilecektir” şeklinde konuştu.