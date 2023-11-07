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Cemil Meriç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Söyleşi programı çevre bilinci pankartlar ile şenlendi.

Okullarından kültür merkezine yürüyerek gelen öğrenciler Gemlik halkının ilgisini çekerek, çevre bilinci ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik pankartları okumalarını sağladılar. Konferans salonuna giren öğrenciler “Çevre bilinci ve çevre kirliğine” yönelik pankarttaki yazıları sözlü olarak dile getirdiler.

Söyleşi de doğaya atılan plastiklerin mikroplastik olarak gıda, su veya tuz ile sofralara kadar geldiğini söyleyen Hamdi Temel’i öğrenciler büyük ilgi ile dinledi.

Yaptığı araştırmalarda pet şişelerde beş kimyasal maddenin suya geçtiğini bulduklarını ve pet şişelerden su içerken daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Temel, “Sağlıklı yaşam için yediklerimize ve içtiklerimize çok dikkat etmeliyiz ki hastalanmayalım” dedi.

Çevreye atılan plastiklerden dağılan 5 milimetreden daha küçük parçalara mikroplastik dendiğini aktaran Temel, duş jelinden diş macununa, makyaj malzemelerinden solunan havaya kadar mikroplastiklerin olduğunu belirtti.

Yemeklerde kullanılan sofra tuzlarında, balıklarda, içme sularında, poşet çaylarda plastiğe rastlandığını belirten Temeli, mümkün olduğunca plastik malzeme kullanmamaları konusunda öğrencileri uyardı. Yapılan araştırmalarda suya ve gıdaya karışan mkiroplastiklerin anne karnındaki bebekleri bile etkilediğine dikkat çeken Temel, cam şişe ve bez çanta kullanımının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Temel son olarak; “Aksi halde yakın zamanda bitkilerimizi yetiştirecek toprak, içebileceğimiz su kalmayacak” dedi.

Söyleşi soru cevaplı olarak geçti ve sorulara doğru cevaplar veren her öğrenciye okul tarafından Bilim ve Teknik Dergisi hediye edildi. Söyleşi sonunda Bursa Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran böyle etkinliklerin devam edeceğini belirterek Hamdi Temel’e, çok verimli geçen söyleşiden dolayı teşekkür etti.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan katılım ve teşekkür belgelerini Prof. Dr. Hamdi Temel ve Okul Müdürü Birol Kartı’ya takdim ederek program sonlandırıldı.