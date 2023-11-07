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Milyonlarca emekli vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen Kasım ayı maaş ödeme tarihleri nihayet açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme takvimini paylaştı.

Emekli vatandaşların maaşları, Kasım ayı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen günlerde hesaplara yatırılacak. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan emekli maaşı ödeme takvimi ve ikramiye ile ilgili detaylar...

Emekli vatandaşları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Kasım ayı emekli maaş ödemeleri önceki yıllara göre erkene çekildi. Bu çerçevede, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre Kasım ayının 17'sinde ödemeler başlayacak.

4A SSK ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son hanesi 7 olanlar için ödemeler ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar için ödemeler ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar için ödemeler ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son hanesi 1 olanlar için ödemeler ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar için ödemeler ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son hanesi 6 olanlar için ödemeler ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son hanesi 4 olanlar için ödemeler ayın 24'ünde,

Tahsis numarasının son hanesi 2 olanlar için ödemeler ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar için ödemeler ayın 26'sında yapılacak.

4B BAĞ-KUR ÖDEME TARİHİ

Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar için ödemeler ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar için ödemeler ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar için ödemeler ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışmaların son aşamasında olduğunu belirterek, ödemelerin 15 Kasım tarihini aşmayacağını ifade etti. Bu şekilde, emekliler bekledikleri ikramiyelerini en geç 15 Kasım'a kadar alabilecekler.