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Son günlerde, Filistin'deki direniş sembolleri ile ilgili konuşulurken, "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmanın bir sorusu ilgi odağı haline geldi. Bu soru, "Hulk posteri nedir? Hulk posteri neden gündem oldu? Hulk posteri Filistin ile alakalı mı? Hulk posteri anlamı!" gibi soruları akıllara getirdi.

Hulk, Marvel Comics çizgi romanlarından tanıdığımız ünlü bir kahramandır. İri ve hantal bir şekilde tasvir edilen Hulk, inanılmaz bir güce sahiptir, ancak özellikle öfke gibi duygularını kontrol etmekte zorlanır. Hulk karakteri, Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratılmıştır ve radyasyona maruz kalarak mutasyona uğramıştır. Hikayeye göre, Profesör Bruce Banner, kendi teorisini kanıtlamak için radyasyonla bir deney yapar ve bu deney sonucunda Hulk'a dönüşür. Hulk, hayatının tehlikede olduğunu hissettiğinde veya aşırı sinirlendiğinde ortaya çıkar.

Hulk Posteri, son günlerde büyük bir ilgi görmüş ve bu ilginin nedeni, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan bir soruyla başlamıştır. İşte o soru:

"1 Milyonluk soru: İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerinin yasaklanması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?"

Cevap şıkları arasında "A- Hulk Posteri" de bulunmaktadır. Ancak doğru cevap "B- Karpuz Dilimi" olarak verilmektedir. 5 Kasım 2023 Pazar günü "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında bu soru soruldu ve doğru cevap "Karpuz Dilimi" olarak verildi. Ancak bu soru ve cevap sonrası Hulk Posteri, internet üzerinde en çok aranan kelimeler arasına girdi.

Ayrıca, Hulk karakteriyle ilgili namaz kılan karikatürler "imanlı Hulk" adıyla internet üzerinde yer almaya başladı. Bu durum, Hulk karakterinin beklenmedik bir şekilde güncel olaylarla bağlantılı hale gelmesine neden oldu. Hulk Posteri'nin Filistin direnişi ile ilişkilendirilmesi ve internet üzerinde aranmaya başlaması, bu çizgi roman karakterinin ilginç ve sıradışı bir bağlamda gündemde olmasına yol açtı.