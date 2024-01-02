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İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamlayan üniversiteyi Kırıkkale’de okuduktan sonra lisansüstü öğrenimini ABD’de bitirip Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Öçsoy birikimini, enerjisini ülkesine aktarıyor.

Dijital Hekim Platformu'nun organizasyonu olan DoktorClub tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi bilimsel işbirliği ile üniversitenin Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda 29 Aralık 2023 Cuma akşamı düzenlenen ödül töreninde çok sayıda araştırmacı ve sektör temsilcisi bir araya geldi.

Törende Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy, Doktorclub Awards 2023 "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri" kapsamında “Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri -Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Prof. Dr. İsmail Öçsoy’a ödülü İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doktorclub Awards Bilimsel Jüri Başkanı Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan tarafından verildi.

Ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık oluşturarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilmekte olan Doktorclub Awards, Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliği olarak 7’nci yılına ulaştı.

Doktorclub Awards, sağladığı ortam ile ülke genelinde sağlık alanında profesyonellerin, hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile endüstri temsilcilerinin çalışmalarını paydaşlarına duyurabilecekleri, bilgi, birikim ve deneyim aktarabilecekleri bir zemin de sunmaktadır. Ödül töreninde ilgili kesimlerin bir araya gelebilecekleri bir fırsat ve platform sağlanmaktadır.

Aktif bir araştırmacı olduğu ve daha öncede farklı zamanlarda ödüller aldığı bilinen Prof. Dr. İsmail Öçsoy’un başarısı üniversitesinde, araştırma grubunda, öğrencileri nezdinde ve kendisini tanıyan akademik çevrede de takdirle karşılanmakta ve motivasyon kaynağı oluşturacak düzeyde olduğu değerlendirildi.